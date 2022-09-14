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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:31

Минкультуры РФ не получало от Польши требований о возврате экспонатов Пушкинского музея

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В Минкультуры РФ не поступало претензий от Польши о возвращении семи предметов искусства из Пушкинского музея в Москве, вывезенных с территории страны в СССР во время Второй Мировой войны.

"На данный момент официальной претензии Польши на перемещенные культурные ценности в порядке, установленном этим законом, в адрес Минкультуры России не поступало", - сообщили в ведомстве журналистам.

В министерстве отметили, что условия передачи заинтересованным государствам перемещенных культурных ценностей урегулированы Федеральным законом "О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны и находящихся на территории РФ".

"Данный вид ценностей относится к особой категории, так как они были перемещены на территорию СССР в осуществление компенсаторной реституции за действия Нацистской Германии и её союзников в ходе Великой Отечественной войны", - добавили в министерстве.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что МИД Польши направил посольству России ноту с требование вернуть семь предметов искусства из Пушкинского музея в Москве, вывезенных с территории Польши в СССР во время Второй мировой войны.

Замминистра иностранных дел Польши Петр Вавжик заявил, что "12 сентября этого года нота по этому вопросу была передана посольству РФ с документацией на основании того, что нам было передано министерством культуры и национального наследия".

Польша Пушкинский музей
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