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Queen выпустили новый сингл с вокалом Фредди Меркьюри

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Группа Queen выпустила сингл "Face It Alone" с вокалом Фредди Меркьюри, записанным в 1988 году для альбома Miracle. Песня в альбом так и не вошла и никогда раньше не исполнялась.

Face It Alone войдет в сборник из восьми дисков The Miracle. В него Брайан Мэй и Роджер Тэйлор решили включить песни, записанные, но не вошедшие в альбом (всего таких три десятка, в том числе When Love Breaks Up, You Know You Belong To Me, Dog With a Bone, Water, I Guess We're Falling Out.), альтернативные аранжировки уже известных песен, пробные записи, а также разговоры музыкантов в студиях Лондона и Монтрё и фрагменты радиоинтервью.

Сборник выйдет 18 ноября. Некоторые треки из него выйдут впервые, другие распространялись исключительно в пиратских версиях.

Мэй и Тэйлор представили будущий сборник ранее в 2022 году в радиоинтервью. Они объяснили, что почти забыли о записях для Miracle, их обнаружили помощники группы, когда перебирали архивы. Музыканты думали, что качество записей безнадежно пострадало, но звукорежиссеры доказали обратное.

Балладу Face It Alone Брайан Мэй назвал очень красивой и трогательной - "маленькой жемчужиной от Фредди". Она стала первым новым синглом с вокалом Меркьюри за последние восемь лет. В 2014 году группа выпустила альбом Queen Forever с тремя ранее не звучавшими песнями Меркьюри.

Фредди Меркьюри умер от СПИДа в ноябре 1991 года. В 1995 году Queen выпустили посмертный альбом с его прижизненными записями. С 2011 года Queen выступают с солистом Адамом Ламбертом.

Queen Фредди Меркьюри
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