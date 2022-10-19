Исторический музей запланировал выставку самых известных кладов

В экспозицию войдет недавно найденный в Петербурге клад из особняка Нарышкиных

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Государственный исторический музей в 2023 году проведет выставку коллекции Петергофа и выставку о самых знаменитых кладах из коллекций российских музеев, сообщил в Минкультуры директор ГИМ Алексей Левыкин.

"Еще один проект - "Клады". Это еще одно классическое собрание ГИМ, потому что существенная часть нашего музея - это археология, и мы храним уникальные комплексы, которые были обнаружены начиная с XIX века, с момента формирования музея", - сказал он, представляя министру культуры Ольге Любимовой план музея на следующий год.

Выставка кладов откроется в конце 2023 года. В ее создании примут участие Музеи Кремля, Эрмитаж, музей-заповедник "Царское село", ГМИИ имени Пушкина, Русский музей и другие. В экспозицию войдут Зарийский бизон, вырезанный из бивня мамонта, античный Мзымтинский клад серебряной посуды из Сочи, раннеславянские Суджанские клады воинской элиты, Суздальское оплечье, спрятанное во времена Батыева нашествия, Симферопольский клад золотых украшений, драгоценных поясов с пайцзой, владельцы которого собирали его на протяжении нескольких поколений, а также обнаруженный недавно в Петербурге Нарышкинский клад серебряных сервизов.

Всего ГИМ в следующем году планирует провести 24 выставки, из них 16 - стационарных, восемь - передвижных.

В конце марта в главном здании ГИМ откроется выставка "Казачья гвардия - гордость Российской империи", посвященная истории казачьих частей в Российской императорской гвардии. В экспозиции будет представлено около 300 предметов декоративно-прикладного искусства, живописи и графики, а также униформа, оружие, нумизматика и исторические документы из собрания музея.

В середине мая ГИМ представит "Сокровища полковых музеев", где будут собраны мемориальные предметы военной истории из полковых музеев, офицерских собраний и личных коллекций. Среди них - шефские мундиры, георгиевские знамена, коллективные и именные награды.

С марта и до конца июня пройдет выставка "110 лет российской анимации". Экспозиция расскажет об истории этого жанра, а также о подробностях технологии создания мультфильмов.

Совместно с Эрмитажем, Третьяковской галереей, ГМИИ им. Пушкина и ряда других музеев, ГИМ проведет выставку "Новороссия", которая осветит ключевые аспекты истории территории, вошедшей в 1764 году в состав Российской империи. Музейные экспонаты, архивные документы и фото- и кино-материалы представят развернутую информацию о Новороссии.

В сентябре в музее откроется выставка "Петергоф. Сокровища Российской императрицы", на которой будут представлены экспонаты из Петергофа. На выставке будут представлены произведения, "характеризующие художественный вкус императрицы Александры Федоровны, супруги российского императора Николая I".