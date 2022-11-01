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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:06

"Ночь искусств" в этом году посвятят Году культурного наследия народов России

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Мероприятия ежегодной акции "Ночи искусств", которая пройдет 4 ноября, будут приурочены к Дню народного единства и Году культурного наследия народов России, сообщили в Минкультуры РФ.

По словам министра культуры РФ Ольги Любимовой, слова которой привели в пресс-службе, "как и прежде, "Ночь искусств" объединит в себе самые разные форматы мероприятий на любой вкус и для любой аудитории. И мы рады видеть в числе участников и учреждения культуры Донбасса".

Так, в рамках акции Музей Победы откроет выставку о культуре и традициях недавно вошедших в состав страны регионов.

Бахрушинский театральный музей в День народного единства запустит программу, объединяющую все поколения.

Открытые "Дни искусства" пройдут в филиалах музея также 5 и 6 ноября в рамках акции "Ночь искусств".

Российский национальный музей музыки предоставит возможность всем желающим бесплатно посетить постоянные экспозиции, а также премьерные лекционные и экскурсионные программы по стоимости входного билета в музей.

Российская государственная библиотека совместно с Фондом Тимченко представит документальный пятисерийный проект "Люди дела" про людей из глубинки, которые меняют мир вокруг себя.

В Музее кино в рамках акции можно будет посетить экспозицию "Мастере на все руки", посвященную Игорю Черных, оператору таких фильмов, как "Аленка" Бориса Барнета, "Бриллиантовая рука" Леонида Гайдая, "Мачеха" Олега Бондарева, "Битва за Москву" Юрия Озерова и многих других.

Минкультуры Ночь искусств
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