Минкультуры отменило Московскую биеннале современного искусства

Причиной названо несоответствие уровня ряда экспонатов статусу площадки мероприятия

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Минкультуры отменило 9-ю Московскую международную биеннале современного искусства из-за абсолютного несоответствия уровня целого ряда экспонатов статусу выбранной для проведения площадки, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Третьяковская галерея - сокровищница русского искусства. Желание провести проект именно здесь, а не на частный или корпоративной площадке, должно сопровождаться ответственностью за художественный и этический контекст выставки. Это требует уважения как к уникальному музейному собранию Третьяковской галереи, так и её многочисленным ценителям, гражданам нашей страны", - говорится в пресс-релизе.

Выставка была отменена по причине "абсолютного несоответствия уровня целого ряда экспонатов статусу избранной для биеннале площадки - государственного музея федерального значения".

Ссылаясь на Третьяковку, в ведомстве добавили, что руководство фонда "Биеннале современного искусства" не выполнило договорные обязательства, в том числе нарушены сроки монтажа выставки и не предоставлены необходимые документы, что, в свою очередь, влечет за собой нарушение техники пожарной безопасности.

Мероприятия 9-й Московской международной биеннале современного искусства должны были начаться 7 ноября.