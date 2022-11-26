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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:48

Режиссер Алла Сурикова опровергла сообщения о своей госпитализации

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Режиссер Алла Сурикова опровергла "Интерфаксу" сообщения СМИ о своей госпитализации с коронавирусом.

"Нет, все нормально, я дома. Простуда", - сказала собеседница агентства.

Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что Сурикову экстренно госпитализировали с коронавирусом в состоянии средней тяжести.

Алла Сурикова родилась 6 ноября 1940 в Киеве. В конце 1960-х годов пришла в кино, работала ассистентом режиссера на телевизионной картине "Маленький школьный оркестр" (режиссеры Александр Муратов, Николай Рашеев) и на фильме "Умеете ли вы жить?" (режиссер Александр Муратов).

Среди ее работ как режиссера наибольшую известность получили картины "Человек с бульвара Капуцинов", "Ищите женщину", "Будьте моим мужем" и другие.

Алла Сурикова
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