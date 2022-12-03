Варшава заявила, что выставленный на торги в Германии Кандинский был украден

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Немецкий аукционный дом приостановил продажу акварели русского художника Василия Кандинского после того, как власти Польши заявили, что полотно было украдено.

Как сообщает Associated Press, Министерство культуры и национального наследия сообщило аукционному дому Grisebach о том, что картина была похищена из экспозиции Национального музея в Варшаве в 1984 году.

Картина 1928 года "Без названия" была продана почти за 390 тыс. евро. Эксперты аукционного дома установили, что работа несколько десятилетий принадлежала продавцу. До этого она выставлялась на продажу на аукционе в Лондоне в начале 1980-х.

В Grisebach подчеркивают, что были оповещены Варшавой до аукциона, но пришли к выводу, что причин его отменять нет. Тем не менее, представители дома связались с продавцом и покупателем для дополнительных консультаций, чтобы точно определить статус картины.

В польском министерстве заявляют, что Национальный музей купил работу русского абстракциониста на аукционе в 1982 году, а в 1984-м она была украдена. В этом же году ее продали на аукционе в Лондоне и увезли в США. В 1988 году полотно вернулось в Европу и было продано на аукционе в Мюнхене.