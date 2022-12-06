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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Эрмитаж можно будет посетить бесплатно 7 декабря

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В День святой Екатерины 7 декабря Эрмитаж можно будет посетить бесплатно, сообщила пресс-служба музея.

В этот день входные билеты в Главный музейный комплекс, Главный штаб и Музей императорского фарфорового завода будут бесплатными для всех индивидуальных посетителей. Также будудт доступны Дворец Меншикова, Зимний дворец Петра I и Реставрационно-хранительский центр "Старая Деревня", посещение которых в другие дни возможно только в составе экскурсионных групп.

Можно будет осмотреть как постоянные экспозиции, так и недавно открывшиеся выставки.

Получить бесплатные билеты можно будет в кассах, а также оформить заранее онлайн. Они будут действительный только на один определенный сеанс 7 декабря. Один человек может оформить не более двух билетов с экскурсионным обслуживанием одного объекта.

Эрмитаж Петербург Зимний дворец Дворец Меншикова
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