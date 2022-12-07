Эрмитаж потратил в 2022 году свыше 60 млн рублей на пополнение коллекций

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Затраты Эрмитажа на приобретение произведений искусства для своей коллекции в этом году составили 63 млн рублей, сообщил глава музея Михаил Пиотровский журналистам в среду.

По его словам, 55 млн рублей из них составили пожертвования, 8 млн рублей - средства федерального бюджета

"Мы купили и будем показывать картину Беклина, портрет Александра III, указ Петра Великого, собрание коллекционеров Ханукаева (костюмы и обувь) и Мустафаева (мусульманская керамика)", - сказал Пиотровский.

Он также отметил, что музей за год посетили 2,6 млн человек, 3 млн заходят на сайт Эрмитажа. Через социальные сети экспозициями интересовались 21 млн посетителей.

Бесплатно музейные комплексы посещают 16% от общего количество петербуржцев и гостей города, добавил Пиотровский.