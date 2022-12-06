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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Музей Павла и Сергея Третьяковых закроют по 20 декабря для смены экспозиции

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В Москве Музей Павла и Сергея Третьяковых будет закрыт с 7 по 20 декабря для обновления экспозиции, сообщили в Государственной Третьяковской галерее.

За это время в залах второго этажа музея повесят новые картины из собрания Сергея Михайловича Третьякова - работы таких художников, как Людвиг Кнаус, Мариано Фортуни, Леон Бонна, Тома Кутюр, Михай Мункачи.

В галерее напомнили, что коллекция Сергея Третьякова, которая хранится в ГМИИ имени А.С. Пушкина, состояла не только из произведений французских художников барбизонской школы, но также включала западноевропейскую салонную живопись второй половины XIX века.

С 21 декабря музей возобновит работу в обычном режиме.

Музей братьев Третьяковых открылся 29 января 2022 года в доме 16 в в 1-ом Голутвинском переулке. Экспозицию разместили в доме, который принадлежал купцам Третьяковым с конца XVIII века. Семья Третьяковых владела домом до национализации 1918 года. Затем до 1972 года в доме жили. Потом он был передан Минкультуры СССР, а в 1992 году получил статус памятника истории и культуры регионального значения. В 1997 году дом передали Третьяковской галерее в оперативное управление.

Третьяковская галерея Павел Третьяков Сергей Третьяков Москва
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