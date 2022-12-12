Новогодние мультфильмы "Союзмультфильма" стали доступны для детей с нарушениями слуха

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Новогодние мультфильмы киностудии "Союзмультфильм", в том числе "Умка на елке" и "Чебурашка. Секрет праздника", станут доступны для глухих и слабослышащих детей, сообщили в пресс-службе киностудии.

"Мультфильмы "Умка на елке", "Чебурашка. Секрет праздника", "Вовка и зима в Тридевятом царстве", а также 13 серий анимационного ситкома "Простоквашино" станут доступны для глухих и слабослышащих детей. Адаптация на жестовый язык произведена в рамках совместного проекта телеканала "Мультиландия", киностудии "Союзмультфильм" и компании МТС под названием "Страна доступных мультфильмов", - говорится в сообщении пресс-службы киностудии в понедельник.

Отмечается, что ранее благодаря реализации проекта для просмотра глухими и слабослышащими детьми уже были адаптированы 44 эпизода мультсериала "Простоквашино".

"Слово "вместе" - основа миссии "Союзмультфильма": это значит, что мы хотим объединять перед экраном абсолютно всех, вне зависимости от возраста и возможностей, именно поэтому для нас очень важно адаптировать контент для глухого сообщества, которое благодаря нашему совместному проекту в преддверии праздника смогут увидеть наши специальные новогодние короткометражные проекты", - сказала генеральный продюсер "Союзмультфильма" Юлия Осетинская, ее слова привели в пресс-службе.