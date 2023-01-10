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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:53

Актер Иван Краско госпитализирован с инсультом

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Народный артист России Иван Краско госпитализирован с инсультом, врачи оценивают его состояние как стабильное, сообщил "Интерфаксу" концертный директор артиста Вячеслав Смородинов.

"Иван Иванович в больнице с инсультом. Состояние стабильное, он был в реанимации, сейчас находится в общей палате", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пока врачи рекомендуют артисту оставаться на лечении в больнице.

Краско родился 23 сентября 1930 года. Советский и российский актер, народный артист России. В 1953 году окончил Первое балтийское высшее военно-морское училище по специальности "офицер-артиллерист". В 1957 году поступил в Ленинградский театральный институт имени Островского, после его окончания был принят в труппу Ленинградского академического Большого драматического театра (БДТ) имени Максима Горького. С 1966 года - актер Драматического театра имени В.Ф. Комиссаржевской.

В кино дебютировал в середине 1960-х годов, сыграв эпизодическую роль в психологическом детективе "Авария". Впоследствии в кино исполнил более 100 ролей. Известен по ролям в фильмах "Господин оформитель" (1988), "Особенности национальной охоты в зимний период" (2001) и другим.

Иван Краско
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