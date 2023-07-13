Актер Иван Краско попал в реанимацию

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Народный артист России Иван Краско доставлен в реанимацию, сообщил "Интерфаксу" концертный директор актера Вячеслав Смородинов.

"Да, все так", - сказал Смородинов, комментируя информацию СМИ о госпитализации артиста.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Краско экстренно госпитализирован в реанимацию в Санкт-Петербурге, у него диагностировали неблагоприятные последствия инсульта.

Краско родился 23 сентября 1930 года. Советский и российский актер, народный артист России. В 1953 году окончил Первое балтийское высшее военно-морское училище по специальности "офицер-артиллерист". В 1957 году поступил в Ленинградский театральный институт имени Островского, после его окончания был принят в труппу Ленинградского академического Большого драматического театра (БДТ) имени Максима Горького. С 1966 года - актер Драматического театра имени В.Ф. Комиссаржевской.

В кино дебютировал в середине 1960-х годов, сыграв эпизодическую роль в психологическом детективе "Авария". Впоследствии в кино исполнил более 100 ролей. Известен по ролям в фильмах "Господин оформитель" (1988), "Особенности национальной охоты в зимний период" (2001) и другим.