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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:45

Танцор Майкл Флэтли перенес операцию в связи с агрессивным видом рака

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Американский танцор, музыкант, хореограф и продюсер Майкл Флэтли перенес операцию в связи с агрессивным видом рака, пишет Daily Mail со ссылкой на сообщения в соцсетях артиста.

Сейчас Флэтли занимается "прекрасная комaнда врачей", заверили представители танцора и подчеркнули, что пока больше никаких комментариев не будет.

В 2003 году Флэтли удалили меланому на лице. Он впоследствии рассказывал журналистам, что опухоль выявили совершенно случайно: ее увидел телезритель, смотревший его интервью MTV и связавшийся с его представителем. Артист на всякий случай показался онкологу, а тот срочно отправил его лечиться.

Майклу Флэтли 64 года. Он обрел всемирную известность в 1994 году как солист и хореограф танцевального шоу Riverdance, фрагмент из которого открыл в том же году конкурс "Евровидение" в Дублине. Затем он поставил собственные шоу - Lord Of The Dance, Feet Of Flames и Celtic Tiger.

Он танцует с 11 лет, в молодости пробовал себя в боксе, в зрелом возрасте - в кинематографе как актер и режиссер (фильм Blackbird 2018 года). В 2011 году Флэтли выпустил музыкальный альбом On A Different Note с 25 композициями, где он играет на флейте.

Некогда он входил в Книгу рекордов Гиннесса как обладатель самых быстрых ног в мире за способность отбивать 35 ударов в секунду в чечетке. В 2016 году он завершил карьеру танцора из-за последствий травм.

Майкл Флэтли США Ирландия Lord Of The Danc
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