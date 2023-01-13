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Поселение бронзового века Аркаим получило статус музея-заповедника

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Губернатор Челябинской области Алексей Текслер своим распоряжением присвоил заповеднику "Аркаим" статус историко-археологического музея-заповедника, сообщила пресс-служба "Аркаима".

Как объяснил директор заповедника Валерий Волик, распоряжение закрепляет в правовом поле работу учреждения. "Аркаим" уже внесен в Реестр музеев, а предметы из его фонда - в Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации. Также разработана концепция развития музея-заповедника.

Аркаим - укрепленное поселение бронзового века на территории Бредниского района Челябинской области, открытое более тридцати лет назад. Для охраны этого исторического объекта и многих других расположенных в этом районе памятников древности и природных ландшафтов был создан заповедник. Сейчас там работает музей и проводятся выездные выставки.

В фондах "Аркаима" около 15 тысяч предметов - копии керамических сосудов, металлических ножей, гарпунов, наконечников стрел, украшений, литейные формы, образцы горных пород, полученных при раскопках Страны Городов. Также представлена древняя колесница, найденная при раскопках.

С 1994 по 2007 годы Аркаим находился в статусе регионального специализированного центра. В 2008 году ему был присвоен статус историко-культурного заповедника областного значения.

Челябинская область Аркаим Валерий Волик Алексей Текслер
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