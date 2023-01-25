Стипендии имени Гнесиной и Антоновой учредят для студентов творческих вузов

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ учредит с 1 сентября стипендии имени И.А. Антоновой и Е.Ф. Гнесиной для студентов творческих вузов, сообщила министр культуры Ольга Любимова.

"Мы продолжаем развитие творческого образования, расширяем меры поддержки талантливых и трудолюбивых студентов. Размер новых именных стипендий составит по 15 тысяч рублей в месяц каждая. Претендовать на новую стипендию имени Ирины Александровны Антоновой смогут студенты, обучающиеся по направлениям "Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия" и "История искусств", а на стипендию имени Елены Фабиановны Гнесиной - обучающиеся по специальностям и направлениям подготовки "Музыкальное искусство", - сказала Любимова журналистам.

Она уточнила, что в 2023-2024 учебном году 24 студента творческих вузов смогут получить новые стипендии. Сейчас Минкультуры ожидает утверждения правительством соответствующих постановлений.

Кроме того, Минкультуры планирует увеличить до 15 тысяч рублей в месяц размер существующих стипендий: имени Б.Ш. Окуджавы, С.Т. Рихтера, М.М. Смоктуновского, С.В. Рахманинова, Ф.И. Шаляпина и А.В. Неждановой, Г.В. Свиридова, С.С. Говорухина, которые получают 32 студента.

"Очень важно, что эти стипендии именные, памяти людей, которые создавали уникальные проекты, работали много лет и воспитали не одно поколение специалистов, каждый в своем деле", - добавила министр.

В конце июля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирины Антоновой, скончавшейся в 2020 году. Он поручил правительству учредить стипендию ее имени для студентов, обучающихся в вузах по направлениям подготовки "Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия" (12 стипендий) и "История искусств" (одна стипендия), а также определить порядок назначения этих стипендий.