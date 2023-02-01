В Музее русского импрессионизма пройдет выставка о европейских путешествиях художников

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Выставка "Отличники" о европейских путешествиях молодых русских мастеров - выпускников Императорской Академии художеств и Московского училища живописи, ваяния и зодчества пройдет в Музее русского импрессионизма с 9 февраля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе музея.

"Начинающие амбициозные художники на рубеже XIX – XX веков отказались от подражания зарубежным мастерам и, переосмыслив полученный за границей опыт, положили начало новому витку развития русского искусства. Этот переломный момент можно проследить в работах участников пенсионерских поездок: от академических произведений Генриха Семирадского до живописных экспериментов Ильи Репина, Василия Поленова и их последователей", - сообщили в музее.

Отмечается, что выставка станет "одним из первых крупных исследований, посвященных пенсионерским поездкам 1870 – 1910-х годов, их влиянию на формирование стиля отдельных живописцев и на эволюцию традиций отечественной художественной школы".

В экспозиции будут представлены как известные мастера, так и художники, для которых проведенное за границей время стало наиболее ярким этапом в творчестве. Посетители увидят полотна Николая Ге, Константина Горбатова, Исаака Бродского, Михаила Демьянова, Александра Яковлева, Василия Шухаева и других живописцев из федеральных и региональных музеев, среди которых Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, Краснодарский краевой художественный музей имени Ф. А. Коваленко, а также частных коллекций.

Кроме того, в рамках выставки пройдет спецпроект на третьем этаже музея, который покажет работы европейских мастеров, чьи имена встречаются в письмах и академических отчетах русских живописцев о зарубежных поездках. В экспозиции будут представлены произведения Камиля Коро, Гюстава Курбе, Эжена Каррьера, Франца фон Штука и других художников из собрания Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.