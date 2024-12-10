Посетители концертов Тейлор Свифт в Северной Америке потратили свыше $6,5 млрд

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Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Финансовый эффект от североамериканской части мирового турне The Eras Tour певицы Тейлор Свифт превысил $6,5 млрд, пишет MarketWatch со ссылкой на недавно опубликованное исследование компании QuestionPro.

Исследование основано на опросе почти 2,4 тыс. посетителей концертов Свифт в Северной Америке. Мировое турне длилось два года, включало 149 стадионных концертов на пяти континентах и завершилось в минувшее воскресенье в канадском Ванкувере.

Зрители шоу, прошедших в рамках The Eras Tour, потратили около $2,1 млрд на покупку билетов, и еще $1,9 млрд - на дорогу и проживание. Среди других основных категорий расходов выделяются покупка одежды специально для похода на концерт ($1,1 млрд), концертная атрибутика и сувениры ($862 млн), еда и напитки ($544 млн). Посетители в среднем тратили по $1,3 тыс. каждый.

Компания певицы Taylor Swift Touring сообщила газете New York Times, что выручка от глобального турне составила рекордные $2,1 млрд. Это более чем в два раза превышает предыдущий рекорд - $939 млн, полученные Элтоном Джоном за прощальный тур Farewell Yellow Brick Road.