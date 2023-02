Умер американский композитор Берт Бакарак

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В Лос-Анджелесе умер композитор Берт Бакарак, автор песни Raindrops Keep Fallin' On My Head, сообщает Variety со ссылкой на представителя музыканта. Ему было 94 года.

Издание отмечает, что Бакарак с 50-х по 80-е был очень влиятельным композитором для массовой популярной музыки в США, а в 60-х значимость его дуэта с поэтом Хэлом Дэвидом можно было только сравнить с тандемом Леннона и Маккартни.

В начале 50-х Бакарак, получивший музыкальное образование, играл на пианино в армейском клубе в Германии, где он служил в армии. Затем он работал дирижером и аранжировщиком у концертировавшей Марлен Дитрих. Тогда же он начал писать музыку.

Он писал песни, становившиеся хитами, и музыку для кино. Бакарак получил три "Оскара", два "Золотых глобуса", шесть "Грэмми" - и еще одну, по совокупности заслуг перед искусством.

Бакарак написал музыку к фильму "Казино Рояль" (1967 г.) и "Буч Кэссиди и Сандэнс Кид" (1969 г.). Он был автором песен

This Guy's in Love with You, Alfie, (They Long to Be) Close to You, Arthur's Theme (Best That You Can Do) и многих других.