Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Умер американский композитор Берт Бакарак

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В Лос-Анджелесе умер композитор Берт Бакарак, автор песни Raindrops Keep Fallin' On My Head, сообщает Variety со ссылкой на представителя музыканта. Ему было 94 года.

Издание отмечает, что Бакарак с 50-х по 80-е был очень влиятельным композитором для массовой популярной музыки в США, а в 60-х значимость его дуэта с поэтом Хэлом Дэвидом можно было только сравнить с тандемом Леннона и Маккартни.

В начале 50-х Бакарак, получивший музыкальное образование, играл на пианино в армейском клубе в Германии, где он служил в армии. Затем он работал дирижером и аранжировщиком у концертировавшей Марлен Дитрих. Тогда же он начал писать музыку.

Он писал песни, становившиеся хитами, и музыку для кино. Бакарак получил три "Оскара", два "Золотых глобуса", шесть "Грэмми" - и еще одну, по совокупности заслуг перед искусством.

Бакарак написал музыку к фильму "Казино Рояль" (1967 г.) и "Буч Кэссиди и Сандэнс Кид" (1969 г.). Он был автором песен
This Guy's in Love with You, Alfie, (They Long to Be) Close to You, Arthur's Theme (Best That You Can Do) и многих других.

США Берт Бакарак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Новым гендиректором Третьяковки назначена Елена Проничева

Новым гендиректором Третьяковки назначена Елена Проничева

Театр "Современник" отменил спектакль "Игра в джин" с Ахеджаковой

Театр "Современник" отменил спектакль "Игра в джин" с Ахеджаковой
Землетрясение в Турции и Сирии

Землетрясение повредило исторические памятники в Турции и Сирии

В Лос-Анджелесе вручили премии "Грэмми"

Бейонсе стала обладательницей наибольшего числа "Грэмми" в истории

Искусственный интеллект помог обнаружить ранее неизвестную пьесу Лопе де Вега

Искусственный интеллект помог обнаружить ранее неизвестную пьесу Лопе де Вега
Умершие знаменитости

Умер модельер Пако Рабан

Умер модельер Пако Рабан

Запрос в Третьяковку о соответствии выставок духовным ценностям объяснили жалобой гражданина

Запрос в Третьяковку о соответствии выставок духовным ценностям объяснили жалобой гражданина

Сиквел "Аватара" занял четвертую строчку в мировом прокате за всю историю

Сиквел "Аватара" занял четвертую строчку в мировом прокате за всю историю
Умершие знаменитости

Умер мультипликатор Вячеслав Назарук

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });