Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Посвященная Рахманинову выставка откроется в Новой Третьяковке в октябре

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Выставка, посвященная композитору и пианисту Сергею Рахманинову, откроется в Новой Третьяковке на Крымском Валу в октябре.

"Никогда Музей музыки этого не делал, только благодаря помощи министерства культуры мы открываем выставку, посвященную Рахманинову в Третьяковской галерее", - сказал генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов на пресс-конференции в Москве.

Министр культуры РФ Ольга Любимова в свою очередь сообщила, что выставка пройдет в Новой Третьяковке на Крымском валу в октябре.

Брызгалов уточнил, что в экспозицию войдет большое количество личных вещей композитора, в том числе фуфайка, обувь, костюмы и многое другое. "Это будет настоящий сюрприз", - сказал Брызгалов.

Сергей Рахманинов Новая Третьяковка Третьяковская галерея Музей музыка Ольга Любимова Музей музыки
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Мариинка потеряла около 12 млрд рублей за три года из-за непроданных билетов

Мариинка потеряла около 12 млрд рублей за три года из-за непроданных билетов

75 зрителей МХАТа имени Горького были обмануты при покупке билетов по "Пушкинской карте"

Минкультуры не подтверждает переход замминистра Маниловой в Русский музей

Медведев считает, что эмигрировавшие деятели культуры будут возвращаться в Россию

Медведев считает, что эмигрировавшие деятели культуры будут возвращаться в Россию

Политехнический музей возглавил помощник президента Курчатовского института Кожанов

Политехнический музей возглавил помощник президента Курчатовского института Кожанов

Дума приняла закон о возможности полного госфинансирования фильмов для детей

Дума приняла закон о возможности полного госфинансирования фильмов для детей

Третьяковка покажет редко экспонировавшиеся работы из запасников

Третьяковка покажет редко экспонировавшиеся работы из запасников

Новым директором ГМИИ имени Пушкина стала Елизавета Лихачева

Директор музея Щусева заявила, что не знает о возможном назначении в ГМИИ

Директор музея Щусева заявила, что не знает о возможном назначении в ГМИИ

В Лос-Анджелесе назвали обладателей премий "Золотая малина"

В Лос-Анджелесе назвали обладателей премий "Золотая малина"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });