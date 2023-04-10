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Музей Павла и Сергея Третьяковых запускает пешеходные экскурсии по Москве

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Музей Павла и Сергея Третьяковых Государственной Третьяковской галереи запустит пешеходные экскурсии, посвященные предпринимательской деятельности братьев-меценатов.

Пешеходный маршрут будет называться "Деловая Москва братьев Третьяковых", говорится в сообщении, опубликованном в понедельник в телеграм-канале галереи.

В Третьяковке отметили, что представители купеческого сословия Павел и Сергей Третьяковы в 1860 году основали торговый дом, спустя несколько лет создали в Костроме крупнейшую в России фабрику по производству льна, а вскоре стали земле- и домовладельцами, которым в Москве принадлежал целый ряд объектов.

Во время экскурсии участники не только увидят здания, с которыми было связано становление бизнеса Третьяковых, но и узнают о влиянии этих построек на облик Москвы второй половины XIX века.

Третьяковка Москва Сергей Третьяков Павел Третьяков
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