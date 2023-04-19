Сергей Урсуляк поставит в Большом театре оперу "Евгений Онегин"

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Режиссер Сергей Урсуляк поставит в Большом театре оперу "Евгений Онегин" Петра Чайковского, сообщил генеральный директор ГАБТ Владимир Урин.

"Мы пригласили, с нашей точки зрения, одного из лучших кинорежиссеров российских, Сергея Урсуляка. И он будет впервые пробовать себя в качестве режиссера-постановщика оперного спектакля", - сказал Урин на пресс-конференции.

Премьера запланирована на март 2024 года на Новой сцене театра.