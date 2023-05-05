Умер режиссер Михаил Хлебородов

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Режиссер дилогии "Параграф 78", клипмейкер Михаил Хлебородов скончался на 57-м году жизни. Об этом сообщил кинорежиссер и продюсер Григорий Константинопольский.

"Умер Миша Хлебородов. Мой коллега. Выдающийся клипмейкер. Режиссер фильмов. Продюсер. Наверное, самый первый, кто у нас в 80-х начал снимать клипы. Всего 56 лет (...) Светлая память", - написал Константинопольский на своей странице в соцсетях.

Михаил Хлебородов – российский кинорежиссер, сценарист, продюсер и клипмейкер. Член Гильдии кинорежиссеров России. Режиссер дилогии "Параграф 78", фильма "Курьер из "Рая". Режиссер клипов групп "Мумий Тролль", ДДТ, "Белый орел", Алены Свиридовой, Лаймы Вайкуле и других артистов.