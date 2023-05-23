Дни российского кино пройдут в июле и августе в Китае

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Дни российского кино пройдут в Пекине, Сучжоу и Хэйхэ в августе, сообщила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.

"Дни российского кино пройдут в КНР в онлайн-формате (10-31 июля), очно в Пекине, Сучжоу и Хэйхэ в августе", - написала Любимова в своем телеграм-канале.

Она также сообщила, что в рамках развития сотрудничества стран планируется участие китайских артистов в XVI Международном театральном фестивале им. Чехова. Кроме того, 2-3 июня Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева выступит у Великой Китайской стены.

Министр отметила, что Россия и Китай продолжают расширять сотрудничество в сфере культуры. В прошлом году представители КНР приняли участие в Международном конкурсе артистов балета, в Международном конкурсе пианистов, композиторов и дирижеров им. Рахманинова.