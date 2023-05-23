Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

Выставку о французских салонах XVIII века представят в Пушкинском музее

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Выставка, посвященная салонам XVIII века, где демонстрировалось актуальное искусство того времени, пройдет в Пушкинском музее, сообщили в пресс-службе музея.

Отмечается, что в основе экспозиции - произведения живописи, графики, скульптуры, нумизматики и декоративно-прикладного искусства, связанные с салонами XVIII века, всего будет представлено более 200 экспонатов. Посетители увидят произведения Франсуа Буше, Карла Ван Лоо, Клода Жозефа Верне, Жан-Батиста Грёза, Жана Луи Давида, Никола Ланкре и других живописцев.

Как уточнили в музее, перед зрителем предстанет панорама французского искусства XVIII века – от зарождавшегося стиля рококо до неоклассицизма конца столетия - помогающая по-новому взглянуть на эпоху Просвещения в целом. Многие экспонаты были специально отреставрированы для этого проекта, часть впервые будет показана с новой атрибуцией.

Проект охватывает разные этапы истории выставок Королевской академии живописи и скульптуры. Открывает его раздел, рассказывающий о первых салонах: от выставок в Пале-Рояле и Большой галерее Лувра до луврского Квадратного салона, давшего название самим экспозициям.

Экспозиция следующих залов посвящена знаменитым "Салонам" Дидро. Этот раздел включает как произведения искусства, так и редкие образцы художественной критики XVIII столетия и экземпляры рукописного журнала "Литературная корреспонденция", для которого и предназначались обзоры философа. Критические тексты Дидро экспонируются рядом с произведениями, которым они посвящены, демонстрируя связь между текстом и визуальным образом. В разделе будут также показаны каталоги салонов.

Продолжит экспозицию воображаемый кабинет философа, задуманный кураторами в качестве смыслового центра проекта. Здесь будут показаны книги из библиотеки Дидро, приобретенной императрицей Екатериной II в 1765 году. Экспозиция последнего зала познакомит посетителей с историей салонов после Дидро - с выставками, прошедшими с 1783 года до конца XVIII века.

Выставка "Салоны" Дидро. Выставки современного искусства в Париже XVIII века" будет проходить в Пушкинском музее с 6 июня по 1 октября.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Эксперты пришли к выводу, что состояние "Троицы" пока не позволяет вывезти ее из музея

В России 20 мая пройдет акция "Ночь музеев"

В России 20 мая пройдет акция "Ночь музеев"

Суд оштрафовал Театр Европы Льва Додина на 15 тысяч рублей

Третьяковка ждет документов для передачи "Троицы" Рублева РПЦ

Третьяковка ждет документов для передачи "Троицы" Рублева РПЦ

Минкультуры подтвердило, что передает РПЦ "Троицу" "на долгосрочное ответственное хранение"

Минкультуры подтвердило, что передает РПЦ "Троицу" "на долгосрочное ответственное хранение"

Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма "Убийца "Священный паук"

Власти Франции приняли повышенные меры безопасности на Каннском кинофестивале

Власти Франции приняли повышенные меры безопасности на Каннском кинофестивале

Пиотровский заявил, что церковь должна создать условия для раки Александра Невского

Пиотровский заявил, что церковь должна создать условия для раки Александра Невского

Певица Лорин из Швеции выиграла "Евровидение-2023"

Певица Лорин из Швеции выиграла "Евровидение-2023"

Суд в Петербурге вернул составителям протокол по делу Театра Европы

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });