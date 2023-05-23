Выставку о французских салонах XVIII века представят в Пушкинском музее

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Выставка, посвященная салонам XVIII века, где демонстрировалось актуальное искусство того времени, пройдет в Пушкинском музее, сообщили в пресс-службе музея.

Отмечается, что в основе экспозиции - произведения живописи, графики, скульптуры, нумизматики и декоративно-прикладного искусства, связанные с салонами XVIII века, всего будет представлено более 200 экспонатов. Посетители увидят произведения Франсуа Буше, Карла Ван Лоо, Клода Жозефа Верне, Жан-Батиста Грёза, Жана Луи Давида, Никола Ланкре и других живописцев.

Как уточнили в музее, перед зрителем предстанет панорама французского искусства XVIII века – от зарождавшегося стиля рококо до неоклассицизма конца столетия - помогающая по-новому взглянуть на эпоху Просвещения в целом. Многие экспонаты были специально отреставрированы для этого проекта, часть впервые будет показана с новой атрибуцией.

Проект охватывает разные этапы истории выставок Королевской академии живописи и скульптуры. Открывает его раздел, рассказывающий о первых салонах: от выставок в Пале-Рояле и Большой галерее Лувра до луврского Квадратного салона, давшего название самим экспозициям.

Экспозиция следующих залов посвящена знаменитым "Салонам" Дидро. Этот раздел включает как произведения искусства, так и редкие образцы художественной критики XVIII столетия и экземпляры рукописного журнала "Литературная корреспонденция", для которого и предназначались обзоры философа. Критические тексты Дидро экспонируются рядом с произведениями, которым они посвящены, демонстрируя связь между текстом и визуальным образом. В разделе будут также показаны каталоги салонов.

Продолжит экспозицию воображаемый кабинет философа, задуманный кураторами в качестве смыслового центра проекта. Здесь будут показаны книги из библиотеки Дидро, приобретенной императрицей Екатериной II в 1765 году. Экспозиция последнего зала познакомит посетителей с историей салонов после Дидро - с выставками, прошедшими с 1783 года до конца XVIII века.

Выставка "Салоны" Дидро. Выставки современного искусства в Париже XVIII века" будет проходить в Пушкинском музее с 6 июня по 1 октября.