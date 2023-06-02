Названы победители конкурса "Лучшие книги года" Ассоциации книгоиздателей России

Гран-при получило владивостокское издательство "Рубеж", выпустившее ПСС Владимира Арсеньева

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Ассоциация книгоиздателей России (АСКИ) огласила список победителей XXXIII сезона конкурса "Лучшие книги года". Торжественная церемония объявления лауреатов прошла по традиции в первый день работы книжного фестиваля "Красная площадь".

Обладателем Гран-при конкурса ("Издание, ставшее событием года") стало издательство "Рубеж" (Владивосток) за выпуск Полного собрания сочинений Владимира Арсеньева.

В номинации "Лучшее издание о России" лауреатом стала книга "Женский головной убор кокошник" Елены Мадлевской, вышедшая в издательстве "Бослен" (Москва). В номинации "Лучшее издание в области гуманитарного знания" победила книга "Патроны, слуги и друзья. Русско-украинские неформальные связи и управление Гетманщиной в 1700-1760 гг." издательства Уральского федерального университета (Екатеринбург).

Победителем в номинации "Лучшее издание по естественным наукам, технике и медицине" стала "Ископаемая летопись Янтарного края. Естественная история Калининградской области" Эдуарда Мычко, издательство "Фитон ХХ1" (Москва).

"Лучшим учебным изданием для высшей школы" жюри назвало учебник "Конфликтология" издательства СПбГУ. В номинации "Лучшее справочное и словарно-энциклопедическое издание" победителем стала книга "Русские имена на планете Земля", авторов Владимира Золотарева и Анаталия Миренкова, издательство "Кучково поле" (Москва).

Победителем в номинации "Лучшее издание духовной и историко-религиозной литературы" стала книга "Крестный путь Патриарха. Жизнь и церковное служение Патриарха Московского и Всея Руси Сергия (Страгородского)" автора М.И.Одинцова, вышедшая в издательстве "Политическая литература" (Москва).

В номинации "Лучшее издание мемуарно-биографического и историко-документального характера. Диалог со временем" победило Полное собрание сочинений Владимира Арсеньева в 6 томах, издательства "Рубеж" (Владивосток). Лучшей в номинации "Лучшая книга о российской армии и флоте (история и современность)" стала Антология современной патриотической поэзии издательства "Вече" (Москва).

"Лучшей книгой для детей и юношества" стали "Сказки и легенды Псковского края", изданные Псковским госуниверситетом и Псковской школой искусств.

В номинации "Лучшее издание классической художественной литературы" победили "Мертвые души" Гоголя от издательства "Снег" (Пятигорск). Победителем в номинации "Лучшее издание о российских регионах" названа книга "Крым на русской почтовой открытке конца Х1Х - начала ХХ вв." издательства "Н.Орианда" Симферополь), а в номинации "Лучшее издание по искусству, фото-издание" - "Памятники ярославской архитектуры" издательства "Медиарост" (Рыбинск).

Среди номинантов, получивших дипломы, издательства Новосибирска, Чебоксар, Воронежа, Московской области, Рязани, Якутска, Оренбурга, Тобольска, Нальчика, Абакана, Краснодара.

"Важно отметить, что с каждым годом растет география представленных на конкурсе работ, и ассоциация считает это своим очень важны достижением. Поскольку благодаря этому конкурсу и другим мероприятиям мы выводим на общероссийский интеллектуальный рынок и общественное пространство России в целом малоизвестные не только издательства, но и интеллектуальную продукцию, которая производится в субъектах РФ. Это важная не только общественная, но и политическая задача", - сказал "Интерфаксу" член жюри конкурса, главный редактор издательства "РОССПЭН", член правления АСКИ Андрей Сорокин.

"Главным достижением этого конкурса и работы АСКИ в этом направлении является создание вот такого общероссийского сообщества издателей, которые специализируются главным образом на литературе в жанре нон-фикшн", - добавил он.

Как сообщили в пресс-службе АСКИ, в 2023 году участниками стали более 110 издательств из 48 регионов страны и экспертным советом было рассмотрено более 520 изданий, среди новых участников этого года - издатели Донецка.

Помимо 12-ти основных номинаций, в конкурсе ежегодно появляется несколько групп специальных дипломов. Среди конкурсных изданий рассматриваются и книги на русском языке, выпущенные зарубежными издательствами.

В числе постоянных партнеров конкурса Россотрудничество и фонд "Русский мир", Союз журналистов и Союз писателей, Российская библиотечная ассоциация, Издательский совет Русской Православной Церкви, Министерство обороны РФ.

Старейшая российская издательская общественная организация АСКИ была создана в 1990 году. Она объединяет более 250 издательств из 53 регионов страны, в том числе из 15 национальных республик Российской Федерации, среди которых издательства "Наука", "Молодая гвардия", "Вече", "Белый город", МЭИ, "Русское слово" и другие.