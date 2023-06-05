Умер сценарист мультфильмов "Фильм, фильм, фильм" и "Незнайка на Луне" Владимир Голованов

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Российский писатель, драматург, сценарист, автор сценариев к мультфильмам "Фильм, фильм, фильм", "Горшочек каши", "Незнайка на Луне" Владимир Голованов скончался на 84-м году жизни, сообщил шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков.

"Владимир Антонович Голованов (11.12.1939-05.06.2023) - заслуженный деятель искусств РФ, драматург, поэт, педагог, один из организаторов Открытого российского фестиваля анимации в Суздале (Тарусе)", - написал Капков в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что Голованов был автором сценариев мультфильмов: "Фильм, фильм, фильм", "Жихарка", "Девочка и медведь", "Зимовье зверей", "Великан-эгоист", "Горшочек каши", "Бескрылый гусёнок", "Потерялась птица в небе", "Ночь перед Рождеством", "Незнайка на Луне", "Лукоморье. Няня", "Евстифейка-волк", "Желтухин", "Снегурочка", "Он и Она", "Сказка про Ёлочку" и других.

Голованов родился 11 декабря 1939 года в Новосибирске. В 1963 году он окончил ВГИК, в 1970 - Высшие курсы сценаристов и режиссёров при ВГИКе. Дебютом Голованова в мультипликации стала работа "Фильм, фильм, фильм" (режиссер и соавтор сценария - Федор Хитрук).