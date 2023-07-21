Первое издание "Евгения Онегина" Пушкина выставят на торги за 12 млн рублей

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Первое издание "Евгения Онегина" Александра Пушкина и первое собрание всех его поэм, а также первое отдельное издание в прозе "Герой нашего времени" Михаила Лермонтова выставят на торги аукционного дома "Литфонд".

"27 июля аукционный дом "Литфонд" проведет торги литературных раритетов - от Александра Пушкина до Владимира Высоцкого. Так, редчайшее первое издание пушкинского романа в стихах "Евгений Онегин" в роскошном "родном" марокеновом переплете эпохи заявлено по стартовой ставке 12 млн рублей", - сообщили в пресс-службе аукционного дома.

Отмечается, что заявленный экземпляр - первое прижизненное издание "Евгения Онегина".

Также на торги выставят первое отдельное издание романа Михаила Лермонтова "Герой нашего времени" в двух частях, начальная цена которой составляет 5 млн рублей.

Кроме того, как отметили в "Литфонде", в рамках аукциона будет представлено еще одно из редчайших прижизненных изданий Пушкина - "Поэмы и повести Александра Пушкина" в 2-х частях. Обе части вышли в 1835 году, первая в апреле, а вторая в августе. Стартовая ставка за оба тома - 2,4 млн рублей.

Аналогичная начальная ставка назначена за прижизненное издание "Арабески. Разные сочинения Н.Гоголя", в котором впервые были опубликованы рассказы "Портрет", "Невский проспект" и "Записки сумасшедшего".

Среди лотов - первое издание сборника стихов и песен Владимира Высоцкого "Песни и стихи" в двух томах. Оба тома представлены в издательских иллюстрированных обложках в хорошем состоянии. Второй том заявленного на торги выпуска содержит интервью Высоцкого, прощальные слова и воспоминания современников. Стартовая цена лота - 6 тыс. рублей.