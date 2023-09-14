Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:25

Большой театр в новом сезоне отметит юбилеи Глинки и Римского-Корсакова

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Государственный академический Большой театр (ГАБТ) в новом сезоне осуществит ранее объявленные планы, а также отметит юбилеи русских композиторов Михаила Глинки и Николая Римского-Корсакова, сообщил генеральный директор ГАБТ Владимир Урин.

"180 лет со дня рождения композитора Римского-Корсакова, ему будет посвящён фестиваль спектаклей, которые идут на нашей сцене, и концерт симфонической музыки Римского-Корсакова, и оперный гала-концерт из произведений Римского-Корсакова. За пультом - Дмитрий Лисс", - сказал Урин на сборе труппы ГАБТ в день открытия сезона.

Кроме того, по его словам, ГАБТ отметит 220-летие со дня рождения Глинки. "И завершим мы сезон на исторической сцене в связи с 220-летием Михаила Ивановича Глинки с концертным исполнением (оперы - ИФ) "Руслана и Людмилы", - сказал Урин.

Ранее в апреле Урин сообщил, что в новом 248-м сезоне Большой театр представит несколько премьер, в частности, оперы "Адриана Лекуврер", "Соловей", "Сын мандарина", "Снегурочка", "Евгений Онегин", "Питер Пэн", "Самсон и Далила", "Паяцы", а также балетные премьеры, среди которых "Пиковая Дама", "Ромео и Джульетта" и "Буря".

Большой театр
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Фильм "Бедные-несчастные" Лантимоса стал обладателем "Золотого льва"

Фильм "Бедные-несчастные" Лантимоса стал обладателем "Золотого льва"

Эрмитаж передал РПЦ часть комплекса гробницы Александра Невского

Эрмитаж передал РПЦ часть комплекса гробницы Александра Невского

Калягин заявил о необходимости "диспансеризации" для "Золотой Маски"

Икону "Богоматерь Донская" перевезли из Третьяковки в Донской монастырь

Икону "Богоматерь Донская" перевезли из Третьяковки в Донской монастырь

Реставрационный совет по сохранению "Троицы" Рублева намечен на сентябрь

В РФ вскоре начнут блокировать "Пушкинские карты" за нарушение правил программы

В РФ вскоре начнут блокировать "Пушкинские карты" за нарушение правил программы
Умершие знаменитости

Умерла балерина Светлана Адырхаева

Умерла балерина Светлана Адырхаева
Умершие знаменитости

Умер итальянский певец Тото Кутуньо

Умер итальянский певец Тото Кутуньо
Умершие знаменитости

Умер актер Игорь Ясулович

Умер актер Игорь Ясулович

Оценку состояния "Троицы" Рублева представят на расширенном реставрационном совете

Оценку состояния "Троицы" Рублева представят на расширенном реставрационном совете
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });