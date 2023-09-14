Большой театр в новом сезоне отметит юбилеи Глинки и Римского-Корсакова

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Государственный академический Большой театр (ГАБТ) в новом сезоне осуществит ранее объявленные планы, а также отметит юбилеи русских композиторов Михаила Глинки и Николая Римского-Корсакова, сообщил генеральный директор ГАБТ Владимир Урин.

"180 лет со дня рождения композитора Римского-Корсакова, ему будет посвящён фестиваль спектаклей, которые идут на нашей сцене, и концерт симфонической музыки Римского-Корсакова, и оперный гала-концерт из произведений Римского-Корсакова. За пультом - Дмитрий Лисс", - сказал Урин на сборе труппы ГАБТ в день открытия сезона.

Кроме того, по его словам, ГАБТ отметит 220-летие со дня рождения Глинки. "И завершим мы сезон на исторической сцене в связи с 220-летием Михаила Ивановича Глинки с концертным исполнением (оперы - ИФ) "Руслана и Людмилы", - сказал Урин.

Ранее в апреле Урин сообщил, что в новом 248-м сезоне Большой театр представит несколько премьер, в частности, оперы "Адриана Лекуврер", "Соловей", "Сын мандарина", "Снегурочка", "Евгений Онегин", "Питер Пэн", "Самсон и Далила", "Паяцы", а также балетные премьеры, среди которых "Пиковая Дама", "Ромео и Джульетта" и "Буря".