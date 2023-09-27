Работы неизвестных мастеров конца XIX — первой трети XX века покажут в Москве

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Выставка живописи и графики неизвестных художников конца XIX — первой трети XX века из государственных музеев и частных собраний пройдет в Музее русского импрессионизма, имена мастеров, создавших картины, не установлены в силу исторических обстоятельств, однако их произведения могут встать в один ряд с работами известных искусствоведам живописцев.

"Имена этих мастеров не установлены в силу исторических обстоятельств, однако их произведения могут встать в один ряд с работами известных живописцев. Экспозиция "Автор неизвестен. Коснуться главного" приглашает посетителей абстрагироваться от личности художника и оценить картины, исходя из основных художественных категорий", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе музея.

В музее отметили, что работы с пометкой "н/х" редко попадают в поле зрения широкого зрителя, так как зачастую на выставках предпочтение отдается знаменитым художникам. Предстоящая выставка станет первым крупным показом таких работ и позволит по-новому посмотреть на искусство этого периода в отрыве от произведений, с которыми он традиционно ассоциируется.

При этом, часть экспозиции составят работы, авторство которых было установлено за последние 60 лет. "Кураторы собрали рассказы музеев и коллекционеров о пути картин "н/х" от поступления в собрание до атрибуции. Такие порой детективные истории сопровождают работы Василия Кандинского и Алексея Явленского, Николая Милиоти и Ивана Клюна и других художников, долгое время числившиеся анонимными", - отметили в музее.

Посетители увидят произведения из 6 частных и 30 государственных собраний. В том числе из Государственной Третьяковской галереи, Государственного Эрмитажа, Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Саратовского государственного художественного музея им. А. Н. Радищева и других.

Ряд произведений, среди которых двусторонняя работа Роберта Фалька, "Женский портрет" Давида Бурлюка, "Блокнот" Натана Певзнера и "207. Без названия" Василия Кандинского, будут дополнены тактильными макетами для незрячих и слабовидящих посетителей. Четыре макета по окончании проекта отправятся в региональные музеи.

Выставка откроется 12 октября.