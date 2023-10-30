В Минкультуры заявили о запросе зрителя на фильмы не только о жителях Рублевки

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ готово поддерживать создание этнического кино, отражающее то, что происходит в регионах, а не рассказывающее о жителях Нового Арбата и Рублево-Успенского шоссе, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Да, конечно. В основном мы тут рассчитываем на тех людей, которые знают, о чем пишут и снимают (...) Важно, чтобы это было здорово написано, чтобы это отражало то, что происходит в вашем регионе. Нам очень важно, чтобы появлялись проекты, где главные герои не только на Новом Арбате живут, не только на Тверской ссорятся, не только на Новодевичьем кладбище прощаются. Это также и вопрос зрителя, который приходит в кинотеатр. Им важно, чтобы фильм был о них", - сказала Любимова во время образовательного интенсива "Искусство питчинга" Минкультуры РФ и медиахолдинга "Цифровое телевидение".

Так она ответила на вопрос о том, планирует ли Минкультуры РФ поддерживать этническое кино.

Министр отметила, что в последнее время в новых фильмах и сериалах "центр смещается от Москвы и Санкт-Петербурга".

По словам министра, с начала 2000-х годов, сериалы "повествовали жителям огромной страны о том, как живет Рублево-Успенское шоссе". "Эта сказка о Золушке рано или поздно набила оскомину, в кинотеатрах она выстреливает совсем редко", - подчеркнула министр.