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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Людмила Максакова, Василий Бочкарев и Ольга Яковлева удостоены "Звезды театрала"

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Актеры Людмила Максакова, Василий Бочкарев и Ольга Яковлева стали лауреатами премии зрительских симпатий "Звезда театрала - 2023" в почетной номинации "Легенда сцены".

"Дирекция премии зрительских симпатий "Звезда Театрала" объявляет имена троих лауреатов в самой почетной номинации "Легенда сцены". Лауреатами 2023 года стали: Людмила Максакова, Василий Бочкарев и Ольга Яковлева", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе премии.

В пресс-службе напомнили, что лауреаты в почетной номинации определяются без зрительского голосования редколлегией журнала "Театрал" и утверждаются Общественным советом премии. Награды "Легендам сцены" вручат на торжественной церемонии 11 декабря на Основной сцене Театра им. Евгения Вахтангова.

Премия "Звезда театрала" учреждена в 2008 году, лауреатов премии выбирают с помощью зрительского голосования.

Людмила Максакова Ольга Яковлева Василий Бочкарев
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