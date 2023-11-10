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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

В Павловске восстановят музыкальный вокзал XIX века

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В Павловске будет воссоздан музыкальный вокзал XIX века, разрушенный в годы Второй мировой войны, сообщает сайт Смольного.

Концепцию воссоздания вокзала обсудили на заседании специального совета по реализации этого проекта. В заседании принял участие губернатор Александр Беглов. Сопредседателями совета избраны министр культуры России Ольга Любимова и гендиректор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров. Также в совет вошли деятели культуры и чиновники.

Беглов напомнил, что построенный в 1838 году вокзал вошел в историю не только как одна из первых железнодорожных станций, но и как знаменитый концертный зал.

Александр Беглов Олег Белозеров Ольга Любимова Павловск РЖД Петербург Воскхолл
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