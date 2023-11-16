Выставку Николая Фешина и Степана Эрьзи покажут в Петербурге

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Совместная выставка работ художника Николая Фешина и скульптора Степана Эрьзи (Нефедова) откроется 17 ноября в Музее Академии художеств в Петербурге, сообщил в четверг директор научно-исследовательского музея при Российской академии художеств Алексей Мудров.

"Она посвящена творчеству двух выдающихся мастеров рубежа ХХ века. Их творческие судьбы во многом похожи: оба связаны с русской академической школой, национальными и художественными традициями русского искусства, жили и работали в трагическое для страны время, и оба, будучи уже известными мастерами, выбрали эмиграцию, обретя признание за пределами России. При этом на родине настоящее признание они получили сравнительно поздно", - сказал он во время пресс-тура, организованного "Интерфаксом".

Мудров отметил, что творческое наследие этих художников, которое соединило глубоко народные черты и современность, впервые станет предметом сопоставления и анализа.

Как отметил куратор выставки Максим Костыря, работы подобраны таким образом, чтобы подчеркнуть сходство направлений творческих поисков двух мастеров.

"Главная тема искусства Фешина и Эрьзи - человек. Человек был им интересен в самых различных проявлениях. Оба мастера любили монументальный характер формы, однако при этом их никогда не покидала искренность и поэтическое начало", - отметил он.

По словам второго куратора - Ирины Алексеевой, в экспозиции представлено более 150 предметов из собраний 12 музеев и научных институций разных регионов страны. Это историческая живопись, жанровые композиции, портреты и работы в жанре Фешина, а также мраморные портреты или скульптуры Эрьзи из кебрачо и альгарробо - прочных, причудливых по форме и текстуре пород субтропического дерева.

Как отметил Мудров, выставку готовили в течение нескольких лет.

Ее сопроводит дополнительная программа, в которой запланированы лекции о жизни и творчестве художников, показ мод и мастер-классы.

Увидеть выставку "Возвращение. Николай Фешин и Степан Эрьзя" можно до 3 марта 2024 года.