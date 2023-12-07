Фильм "Панические атаки" получил главный приз фестиваля авторского кино "Зимний"

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Фильм "Панические атаки" режиссёра Ивана Твердовского стал обладателем главного приза первого Открытого российского кинофестиваля авторского кино "Зимний", передает корреспондент "Интерфакса".

Церемония награждения проходит в столичном кинотеатре "Художественный".

"У российского авторского кино есть своя традиция. Она в 90-х зародилась, в начале 2000-х. И, по сути, тот фильм, который мы сейчас отметим, - это очень уверенная хорошая работа, которая хранит эти традиции российского авторского кино", - сказали член жюри фестиваля Сергей Февралев перед вручением награды.

Фильм рассказывает о судьбе девушки, страдающей паническими атаками и нервными проявлениями. В ее родном городе это связывают с экологией или древним проклятием. Попадая в другую страну, она совершает преступление, найти причины которого оказывается совсем не просто.

Твердовский поблагодарил жюри за награду, а также выразил признательность создателям и команде фестиваля.

Приз за "Лучшую режиссуру" достался якутскому режиссеру Николаю Корякину за картину "Тимир" о судьбе осиротевшего мальчика, встретившего таинственного незнакомца - духа, застрявшего между двумя мирами.

Наградой за лучший сценарий отмечена Татьяна Загдай за комедийную драму "Танцуй, селедка".

Обладателем награды за лучшую мужскую роль стал Сергей Двойников за работу в фильме "Панические атаки" Твердовского. В аналогичной женской номинации обладательницей награды стала Полина Цыганова за работу в фильме "110" Ильи Михеева.

За лучшее визуальное решение отмечен режиссёр-постановщик фильма "110".

Специальным дипломом жюри с формулирований "Рассуждения на сложную тему" отмечена картина "Белой дороги!" Эллы Манжеевой.

Как отметила на церемонии программный директор фестиваля Наталь Мокрицкая, фестиваль в этом году посетили около 11 тыс. зрителей.

"Мы, действительно, очень благодарны всем режиссерам, всем авторам, всем продюсерам, которые дали нам свои премьерные картины. Спасибо вам большое, надеюсь, мы вас не подвели", - сказала Мокрицкая.

Второй Открытый российский кинофестиваль авторского кино "Зимний" прошел в Москве с 1 по 7 декабря. В конкурсной программе смотра было представлено восемь картин, снятых в 2022-2023 годах.