Российские кинотеатры за новогодние каникулы заработали 5,8 млрд рублей

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Российские кинотеатры во время праздничных новогодних каникул посетили 14,8 млн человек, кассовые сборы за этот период составили 5,8 млрд рублей, что на 1,3 млрд больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"В новогодние праздники в кинотеатрах побывали 14,8 млн человек. Кассовые сборы превзошли результат прошлого года на 1,3 млрд и составили рекордные 5,8 млрд рублей", - написала Любимова в своем телеграм-канале.

Самой популярной у зрителей стала комедия "Холоп 2" Клима Шипенко, которую за праздники посмотрели 6,5 млн зрителей, сборы составили 2,6 млрд рублей. На второй строчке оказалась сказка Алексея Нужного "Бременские музыканты", кассовые сборы которой составили 1,96 млрд рублей, на сеансы было продано 5,1 млн билетов.

На третьем месте анимационный фильм "Три богатыря и Пуп Земли". В новогодние дни мультфильм посмотрели 1,8 млн зрителей, кассовые сборы – 614 млн рублей.

Между тем из отчета Фонда кино следует, что, кассовые сборы российских кинотеатров за новогодние праздники стали рекордными, всего кинотеатры собрали 5,8 млрд рублей из которых 5,5 млрд приходится на российские фильмы.

"По сравнению с новогодними праздниками 2023 года кассовые сборы выросли на 29,6%, а количество проданных билетов возросло на 10,5%", - говорится в отчете, опубликованном сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Сборы российского кино за новогодние праздники составили 5,5 млрд рублей (95,4%). В период с 1 по 8 января на сеансы фильмов было продано 14,8 млн билетов, из них 14,2 млн – на российское кино.

