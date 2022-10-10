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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:45

Новый худрук театра им. Гоголя представил "манифест" театра

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Художественный руководитель Московского театра имени Гоголя (бывшего "Гоголь-центра") Антон Яковлев на сборе труппы представил новую концепцию развития театра.

"Сегодня недостаточно быть просто хорошим репертуарным театром. Необходима объединяющая эстетическая программа (...) построения и существования театрального организма. Сегодня зрителю, как никогда, нужны единение и надежда. Нужно объединять, тогда, когда вокруг мир, по большому счету, повсеместно, сходит с ума. Поэтому мы не имеем права на уныние, смуту, нигилизм, ненависть. Все-таки нужно возродить в себе непосредственность ребёнка, чтобы пытаться смотреть на мир с точки зрения не наивного, а разумного идеализма", - сказал Яковлев, представляя "манифест" театра.

Он сообщил, что новая эстетическая концепция театра может быть построена "на контрасте с прошлым". По словам Яковлева, театр хочет предложить новую философию: объединить художественные традиции предшественников, при этом использовать новаторские способы реализации идей.

"Следует пообещать себе, что мы будем строить театр разнообразный, разножанровый, свободный от эстетических догм и сиюминутной конъектуры. Театр, конечно, должен отвечать на запросы времени, но вместе с тем он должен уйти от вульгарной социальности", - добавил он.

Яковлев сообщил, что в ближайшие два года намерен сам поставить в театре четыре спектакля. Среди предложенных произведений для большой сцены: "Герой нашего времени" по мотивам романа Михаила Лермонтова, "Мюнхгаузен" по мотивам пьесы Григория Горина, "Соборяне" по мотивам романа Николая Лескова, "Версилов и другие" по мотивам романа "Подросток" Федора Достоевского.

22 декабря режиссер Глеб Черепанов представит премьеру спектакля "Сон в летнюю ночь" Уильяма Шекспира, а 29 декабря режиссер Константин Мишин выпустит "Портрет Дориана Грея" Оскара Уайльда. Оба спектакля выйдут на Малой сцене.

Кроме того, в планах театра на вторую половину сезона "Рассказы" Василия Шукшина (режиссер Сергей Виноградов), "В дремучем лесу" Флориана Зеллера (режиссер Павел Пархоменко). А на Большой сцене начнет репетировать Уланбек Баялиев, на Малой – Сергей Тонышев, названия спектаклей будут объявлены позже.

Еще одним событием нового сезона станет Лаборатория молодой режиссуры "Перспектива", в рамках которой четыре режиссера покажут эскизы по самостоятельно выбранному материалу. Наиболее удачные из них будут доработаны до полноценных спектаклей и войдут в репертуар театра. Лаборатория стартует в ноябре 2022 года.

Участники: Максим Меламедов ("Марсианские хроники" Рэя Брэдбери), Марк Вдовин ("Сиротливый Запад" Мартина Макдонаха), Фаина Колоскова ("Бесприданница" Александра Островского), Станислав Сошников ("Театральный роман" Михаила Булгакова).

Также в театре анонсируют музыкальное направление, в рамках которого будут ставиться рок-оперы, мюзиклы, музыкальные спектакли. Курирует это направление композитор Андрей Зубцов.

В конце июня новым художественным руководителем московского театра им. Гоголя, известного как "Гоголь-центр", стал режиссер Яковлев. Ранее пост художественного руководителя занимал режиссер и продюсер Алексей Агранович, который был назначен 9 февраля 2021 года. На этом посту он сменил режиссера Кирилла Серебренникова, который занимал должность худрука театра с 2012 года. При нем площадка претерпела радикальные изменения в концепции и репертуаре и стала известна как "Гоголь-центр".

Яковлев – российский режиссер театра и кино, актер, сценарист, сын актера Юрия Яковлева. В разные годы ставил постановки в таких театрах, как РАМТ, Театр Вахтангова, "Русская антреприза" имени Миронова, МХТ им. Чехова, Малый театр, театр Сатиры и других.

Московский театр имени Гоголя Гоголь-центр
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