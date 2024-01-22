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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

Минкультуры РФ приветствовало решение Словакии о возобновлении сотрудничества

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В Минкультуры РФ готовы к диалогу со Словакией после решения республики возобновить сотрудничество в сфере культуры, сообщила глава ведомства Ольга Любимова.

"Мы рады продолжить диалог, и мы абсолютно открыты к общению. Данная ситуация как раз лишний раз доказывает, что отмены культуры быть не может. Любые запреты, любая риторика, связанная с тем, чтобы отменять, запрещать, не пускать, не приглашать, всегда служит только во вред, никогда не во благо. Поэтому мы готовы были общаться всегда и продолжаем это делать", - сказала Любимова журналистам в понедельник.

Она добавила, что министерство будет приглашать представителей Словакии на форумы и фестивали.

Ранее министр культуры Словакии Мартина Шимковичова отменила распоряжение об остановке с 24 февраля 2022 года сотрудничества республики в сфере культуры с РФ и Белоруссией.

Минкультуры РФ Ольга Любимова Словакия
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