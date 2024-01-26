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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:53

Шахназаров, Мукасей и Пересильд удостоены почетных "Золотых орлов"

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Церемония вручения XXII премии Академии кинематографических искусств и наук "Золотой орел" началась в пятницу в Москве на киноконцерне "Мосфильм" в год 100-летия студии.

В начале церемонии помощник президента РФ Владимир Мединский зачитал приветствие российского президента Владимира Путина гостям и участникам церемонии.

Также в начале церемонии были объявлены лауреаты почетной награды "Золотой орел".

Так, наградой был отмечен глава киноконцерна "Мосфильм", режиссёр Карен Шахназаров. Почетную награду за вклад в российский кинематограф получил оператор, народный артист РФ Анатолий Мукасей, который работал с Эльдаром Рязановым ("Дайте жалобную книгу", "Берегись автомобиля"), Светланой Дружининой ("Принцесса цирка", "Виват, гардемарины!"), Роланом Быковым и другими.

Кроме того, во время церемонии почетный "Золотой орел" был вручен Юлии Пересильд, которая стала первой актрисой, сыгравшей в космосе. Она отмечена за свою работу в фильме "Вызов" Клима Шипенко.

"Золотой орел" - национальная кинонаграда России, учрежденная Национальной Академией кинематографических искусств и наук России. Премия присуждается с 2002 года за выдающиеся достижения в сфере киноискусства по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов Академии.

Золотой орел Мосфильм Анатолий Мукасей Юлия Пересильд Карен Шахназаров
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