Библиотека им. Ленина и ArtMasters создадут творческую резиденцию "Ленинка Art"

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Российская государственная библиотека (РГБ) совместно с Национальным открытым чемпионатом творческих компетенций ArtMasters будет работать над созданием инновационной творческой резиденции "Ленинка Art" в историческом здании на Моховой, 12.

Согласно сообщению на сайте РГБ, решение о создании резиденции стало темой заседания Попечительского совета библиотеки, которое прошло 22 февраля под председательством первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.

Помимо общения и обмена идеями среди креативных людей, резиденция "займется формированием новой культуры саморазвития и взаимодействия с потенциальными партнерами", говорится в сообщении.

"Совсем недавно было принято решение с такой крупнейшей и, казалось бы, очень архаичной институцией, которая называется Российская государственная библиотека, а мы ее по старой памяти до сих пор называем Ленинкой, о совместной работе и очень серьезному проекту. (...) И это место, очень знаковое и важное, находящееся в самом центре Москвы, совсем рядом с Ленинской библиотекой, невероятной красоты историческое здание, станет тем местом, где мы, надеюсь, будем встречаться ежедневно с самими разными программами, по самым разным поводам", - сказала министр культуры РФ Ольга Любимова в понедельник на пресс-конференции в Большом театре России. Там был дан старт V юбилейному сезону Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters.

Заявки на участие в чемпионате начали приниматься онлайн с 16:.00 по московскому времени.

Чемпионат ArtMasters - масштабные соревнования для специалистов в сфере backstage ("за кулисами") и цифрового искусства, которые реализуют крупные креативные проекты под руководством ведущих экспертов. В 2023 году чемпионат поддержали 39 федеральных творческих вузов, среди которых Театральный институт имени Щукина, ГИТИС, университет кинематографии имени Герасимова, Санкт-Петербургский театральный институт кино и телевидения, Российская академия музыки имени Гнесиных и Московская государственная консерватория.

Торжественная церемония награждения и традиционный гала-концерт ArtMasters пройдут 1 октября 2024 года на исторической сцене Большого театра России.