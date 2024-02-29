Впервые за 25 лет балет Мариинки выступит на исторической сцене Большого театра

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Балет "Дон Кихот" Мариинского театра покажут на исторической сцене Государственного академического Большого театра (ГАБТ) впервые за четверть века, сообщили в пресс-службе Большого.



"С неизменным успехом Мариинский театр показывал этот спектакль в самых разных странах – Великобритании, США, Италии, Израиле, Германии, Китае. Московский зритель видел петербургского "Дон Кихота" в 1998 году – более четверти века тому назад",- сообщили в пресс-службе театра.



Четыре спектакля "Дон Кихот" будут показаны 24, 25 и 26 мая 2024 года.



"В мае 2024 года Мариинский театр привезёт балет "Дон Кихот" со своими лучшими составами. В первый вечер и утром 26 мая партии Китри и Базиля исполнят Рената Шакирова и Кимин Ким. В другие дни в главных партиях выйдут Надежда Батоева и Филипп Стёпин, Виктория Терёшкина и Владимир Шкляров", - уточняется в сообщении.



История этого балета Людвига Минкуса, принадлежащего к шедеврам классического репертуара, тесно связана как с московской сценой (для которой он был создан), так и с петербургской (где продолжилась его жизнь), рассказали в Большом.



Мировая премьера балета "Дон Кихот" в хореографии Мариуса Петипа состоялась 14 декабря 1869 года в Большом театре, премьера балета в хореографии Александра Горского – 6 декабря 1900 года там же. Премьера версии Александра Горского в Мариинском театре – 20 января 1902 года.



"В современном "Дон Кихоте" немногое осталось от спектакля Мариуса Петипа. Но без балета Петипа не было бы до сих пор идущего на многих сценах спектакля Александра Горского. Современный "Дон Кихот", пожалуй, чемпион балетного репертуара по танцевальной разноголосице: он хранит голоса Мариуса Петипа, Александра Горского, Нины Анисимовой и Федора Лопухова", - сказано в релизе.