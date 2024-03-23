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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 10:35

"Газпром-медиа" отменил юмористические программы на своих каналах вещания

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - "Газпром-медиа Холдинг" (ГПМ) отменил все юмористические программы на своих каналах вещания, среди которых НТВ, ТНТ, "Пятница!", в субботу и воскресенье в связи с терактом в "Крокус Сити Холле", сообщил генеральный директор холдинга Александр Жаров.

В России"Газпром-медиа" изменит сетку вещания на ТВ и радио из-за Crocus City HallЧитать подробнее

"Вчера вечером в Подмосковье, в "Крокус Сити Холле" произошел теракт. Погибли и пострадали мирные люди. (...) В этих условиях мы приняли решение отменить все юмористические программы в субботу и воскресенье на каналах вещания "Газпром-Медиа Холдинга", - заявил Жаров, чьи слова приводятся в официальном телеграм-канале ГПМ.

Перед началом концерта российской музыкальной группы в комплексе Crocus City Hall в подмосковном Красногорске началась стрельба, возник пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

По предварительным данным СКР, в результате теракта погибли более 60 человек, подмосковный Минздрав сообщает о 126 пострадавших, пять человек, включая троих детей, умерли в больнице. Департамент здравоохранения Москвы опубликовал список пострадавших в результате теракта, госпитализированных в московские городские медицинские учреждения, всего в списке 82 человека.

"Газпром-Медиа Холдинг" управляет девятью эфирными телеканалами (НТВ, ТНТ, ТВ-3, "Пятница!", ТНТ4, "Матч ТВ", "Матч! СТРАНА", 2х2, "Суббота!"), а также в его портфель входят 10 радиостанций ("Авторадио", Радио Energy, "Юмор FM", "Радио Romantika", Comedy Radio, Like FM, Relax FM, Детское радио, "Радио "Зенит", 101.ru).

Газпром-Медиа Красногорск Подмосковье СКР Crocus City Hall
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