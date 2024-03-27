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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:28

Швыдкой призвал не прекращать культурные контакты с недружественными странами

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Россия не должна закрываться от культурных контактов с недружественными странами, в Европе существует запрос на русскую культуру и исполнителей, заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Мы не должны закрываться, с моей точки зрения, от культурных контактов с так называемыми недружественными странами", - сказал Швыдкой на пресс-конференции в среду.

Он отметил, что 22 апреля откроется Фестиваль русской культуры в Японии. "И я думаю, что в конце мая в Японию поедет Московский художественный театр. Это будет большим событием", - сказал он.

Говоря о европейских странах, Швыдкой уточнил, что "отношение к России сегодня все-таки разное".

"Если мы говорим о Венгрии (...), то венгерские институции культуры, такие, как главный оперный театр в Будапеште, открыты для работы с российскими культурными институциями. В частности, они сделали предложение и Большому театру, и Мариинскому театру, и лично Валерию Абисаловичу Гергиеву выступить у них с концертом 1 октября", - сказал Швыдкой.

По его словам, таких предположений достаточно. "Даже в таких странах как Австрия, Германия, Италия, Франция потребность в русской культуре существует", - добавил спецпредставитель президента.

Так, по его словам, в "Гранд-Опера" заявлено выступление дирижера Теодора Курентзиса.

"По линии Словакии, например, тоже находимся в таком состоянии диалога (...) о каких-то культурных проектах. В частности, мы хотели сделать в Словакии неделю Мосфильма. И я думаю, что может из этого что-то и выйдет", - добавил он.

Михаил Швыдкой
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