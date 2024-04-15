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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

В Москве открылся Музей театра "Современник"

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Московский театр "Современник" в свой день рождения откроет музей театра, где будут представлены экземпляры пьес, афиши и программки всех спектаклей театра, начиная с 1956 года, экспозиция, поделенная на две части, охватывает период с основания театра в 1956 по 2019 годы, а также "новейшую" историю.

"Со дня основания "Современника" сотрудники театра собирали, хранили, изучали материалы и документы, связанные с его историей и современностью. За годы существования театра сформировался обширный архив материалов и редких экспонатов", - сообщили в пресс-службе театра.

В театре отметили, что в коллекции музея представлены протоколы обсуждений спектаклей и заседаний художественного совета, экземпляры пьес, афиши и программки всех спектаклей театра, начиная с 1956 года.

Коллекция хранит фото- и видеоматериалы: фотографии артистов, репетиций и сцен из спектаклей.

Экспозиция строится по хронологическому принципу и охватывает временной период с 1956 по 2019 годы, а также "новейшую" историю" театра.

В театре также отметили, что два тематических раздела музея представляют собой единое пространство, в котором удалось соединить "музейную атмосферу, насыщенный смыслами и глубоким анализом сквозной текст и образ живого, вечно меняющегося театра, который до сих пор находится в диалоге со временем".

Современник Москва
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