Домогаров решил уйти из театра Моссовета

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Актер Александр Домогаров уволился из театра им. Моссовета, сообщил директор театра Алексей Черепнев.

"Да, заявление от Александра Юрьевича, действительно, сегодня принято в отделе кадров", - сообщил Черепнев "Интерфаксу".

При этом, он уточнил, что руководство театра пригласило артиста на встречу с художественным руководителем театра, "по итогам которой сможем дать какие-то расширенные комментарии".

Ранее в СМИ появилась информация о том, Домогаров принял решение уйти из театра, где он прослужил более 30 лет. Поводом для ухода артиста из труппы, по данным СМИ, стало несогласие с политикой нового художественного руководителя Евгения Марчелли и директора Черепнева.