Фестиваль "Интермузей" будет проходить два раза в год

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ по итогам прошедшего международного фестиваля "Интермузей" приняло решение о проведении музейного мероприятия два раза в год- каждую весну будет проходить "Интермузей-Форум", а каждую осень - "Интермузей-ЭКСПО", сообщила министр культуры Ольга Любимова.

"Мы видим большой интерес профессионального сообщества и важность фестиваля как главной площадки для отраслевого диалога. Масштаб прошедшего события, в котором приняли участие свыше 8 тысяч человек, еще раз это подтверждает. По этой причине, мы приняли решение, что теперь каждую весну будет проходить "Интермузей-Форум", а каждую осень - "Интермузей-ЭКСПО"", - сказала Любимова, слова которой привели в пресс-службе ведомства.

В этом году в рамках Международного фестиваля "Интермузей", тема которого определилась как "Музей - это люди", участвовали сразу семь площадок. За четыре дня публичной и деловой программы фестиваль посетили более 8 тысяч человек, деловая программа включала в себя более 400 выступлений, в которых участвовали более 350 спикеров. В рамках публичной программы состоялось более 130 мероприятий, где приняли участие более 120 специалистов.