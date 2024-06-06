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Любимова не нашла необходимости менять законы для борьбы с пиратским прокатом в кино

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Вводить изменения в действующее законодательство для борьбы с пиратским прокатом фильмов в кинотеатрах нет необходимости, действующих мер достаточно; за прошлый год в стране было возбуждено более 130 дел о нелегальном кинопрокате, сообщила "Интерфаксу" министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Вы знаете, у нас было за прошлый год возбуждено 134 таких дела (о нелегальном показе фильмов в кинотеатрах - ИФ), там штрафы от 50 до 100 тысяч рублей. Действующее законодательство позволяет регулировать (ситуацию с прокатом), у нас нет необходимости дополнительно что-то вводить", - сказала Любимова в интервью агентству на полях Петербургского международного экономического форума.
Так она отметила на вопрос о том, нужно ли ужесточать действующее законодательство для борьбы с пиратским прокатом фильмов.

Министр также обратила внимание на то, что кинобизнес также самостоятельно регулирует данную ситуацию.
"Для министерства культуры был очень интересен тот факт и сам прецедент, когда Ассоциация кинопрокатчиков России обратила внимание (…), что в случае, если в определенные значимые для нашей страны, а порой просто экономически для нашего бизнеса даты, возникнет какой бы то ни было альтернативный пиратский контент, то наши кинопродюсеры вынуждены будут просто отбирать ключи и забирать большие, кассовые, популярные российские картины, что, конечно, приведет к прямым убыткам", - отметила министр.

По словам министра, "ради легального контента все готовы биться до победного".

"И на данный момент что-то менять в действующем законодательстве просто нет необходимости", - добавила она.

Ранее профильные СМИ сообщали, что несколько крупнейших прокатчиков отправили сетям заявление о том, что они не будут передавать им "ключи", необходимые для показа легальных фильмов, если у них в афишах стоят фильмы, не получившие прокатные удостоверения и показывающиеся в рамках так называемого "предсеансового обслуживания".

Кинотеатры проводят показ фильмов в рамках "предсеансового обслуживания" перед российскими короткометражными фильмами. В РФ, в частности, было показано несколько голливудских картин зарубежных студий, которые приняли решение прекратить прокат своих фильмов в России после начала спецоперации на Украине.

Петербург Ольга Любимова
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