На фестивале "Красная площадь" представят серию "Философия России. XIX-XX вв. В 100 томах"

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Книжная серия совместного проекта Института философии РАН, фонда им. Г. П. Щедровицкого и издательства "РОССПЭН" "Философия России. XIX-XX вв." будет впервые представлена в воскресенье на X книжном фестивале "Красная площадь".

"Уже выпущено 56 томов: 22 тома серии - "Философия второй половины XX века" и 34 тома "Философии первой половины XX века", - сообщил "Интерфаксу" главред проекта и одновременно главный редактор журнала "Вопросы философии", заведующий Сектором философии естественных наук Института философии РАН Борис Пружинин.

По его словам, в работе над проектом уже приняли участие более сотни российских, а также около полусотни иностранных специалистов по русской философии.

Пружинин пояснил, что авторы проекта ставят своими целями восстановление целостной картины развития русской философской мысли, актуализацию идейного богатства в контексте современных проблем, а также популяризацию идей русских мыслителей для широкой аудитории.

"Логика анализа отечественной философской мысли в ее истории привела нас к расширению временных рамок проекта до XIX столетия", - сказал собеседник агентства.

"В процессе работы мы поняли одну простую вещь: без восстановления внутренней идейной преемственности мы никогда не вернемся к отечественной философии. Потому что она выросла из единых корней, из русской культуры. И если мы хотим понять, что в ней, то мы должны исследовать её суть", - сказал Пружинин.

В настоящее время, по его словам, начата работа над третьим этапом проекта - "Философия России XIX века", которая, по замыслам авторов, будет состоять из 43 томов, среди которых сборники статей, посвященные Петру Чаадаеву, Фёдору Сидонскому, Александру Герцену, Михаилу Бакунину, Николаю Страхову, Николаю Гроту, Владимиру Соловьеву и др.

Также планируется ряд тематических сборников, анализирующих вклад духовных академий, кружков и собраний, литературных критиков, позитивистов, славянофилов и западников в разработку тем, актуальных для интеллектуальной культуры современной России, рассказал Пружинин.

"Эта преемственность дает понять несколько принципов отечественной философии: идея целостности, идея общения, причем подчеркиваю - не коммуникации. До сих в западных словарях не могут точно перевести термин "соборность", ему придают исключительно религиозный характер, а он выходил за эти рамки. Это была общность, и далеко не все философы, которые были религиозными, рассуждали только о религии", - сказал Пружинин.

Ученый отметил, что, кроме содержательной библиографии, которая будет полезна новым исследователям, каждый том содержит жизнеописание философа, а также богато проиллюстрирован оригинальными фотографиями, найденными в архивах, что создает у читателя объемную картину эпохи, в которой работал мыслитель.

Он подчеркнул, что для каждого тома подбирается свой главный редактор, наиболее авторитетный и интересный специалист, который представляет свой план издания, подбирает авторов и материалы. Кроме того, материалы подбирает группа молодых исследователей, работающая под руководством редактора проекта по архивам Татьяны Щедриной.

Пружинин заметил, что "философия - это отнюдь не оторванное от реальности занятие, философствовать начинают тогда, когда что-то не так". "И в этом смысле интерес к философии, присутствующий у нас сегодня, свидетельствует о переломе, который наблюдается и по всей планете. И в рамках этого перелома то, что предлагает отечественная философия, очень интересно", - сказал ученый.

X Книжный фестиваль "Красная площадь" проходит у стен Кремля с 6 по 9 июня. Познакомиться с программой фестиваля можно на его сайте. Вход свободный.