Умерла народная артистка СССР, балерина Марина Кондратьева

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Народная артистка СССР, прима-балерина Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России Марина Кондратьева скончалась на 91-м году жизни, сообщили в пресс-службе Большого театра.

"Марина Викторовна Кондратьева сегодня ночью ушла из жизни в возрасте 90 лет", - заявили "Интерфаксу" в театре.

Кондратьева родилась 1 февраля 1934 года. В Московское хореографическое училище была рекомендована балериной и балетмейстером Агриппиной Вагановой. Окончила училище в 1952 году, после выпуска была принята в балетную труппу Большого театра. До 1980 года была солисткой балетной труппы. Составляла дуэт с танцовщиком Марисом Лиепой, также в разные годы партнерами выступали Николай Фадеечев, Михаил Лавровский и другие. С 1980 года Кондратьева являлась балетмейстером-репетитором Большого театра.