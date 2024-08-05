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"Ночь кино" пройдет в Москве 24 августа

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Акция "Ночь кино" пройдет в Москве в девятый раз 24 августа, показы будут организованы на 150 столичных площадках, сообщила в понедельник заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Традиционная акция в этом году объединит 150 площадок по всему городу. Показы организуют не только в кинотеатрах, но и в парках, музеях, выставочных залах и библиотеках. Там можно будет посмотреть современные фильмы и советскую классику, документальные ленты и дебютные работы в рамках программы "Молодое кино", - сказала Сергунина, слова которой привели в департаменте культуры.

Она уточнила, что в столице акция проходит в девятый раз. Мероприятие состоится 24 августа в рамках Московской международной недели кино.

В рамках "Ночи кино" в кинотеатре "Художественный" покажут картины начинающих авторов. В кинотеатрах "Ангара", "Космос", "Факел", "Искра" и "Вымпел" организуют программу "Открытые границы", в которую войдут фильмы из девяти стран, среди которых Южно-Африканская Республика, Иран, Тунис. Некоторые ленты российские зрители увидят впервые. Кроме того, партнеры акции покажут хиты отечественного проката: "Сто лет тому вперед", "Воздух", "По щучьему велению".

В кинотеатре "Спутник", "Тула", "Вымпел", "Космос" и "Искра" пройдут показы документальных и научно-популярных картин. Там презентуют работы, созданные продюсерским центром Киностудии имени Максима Горького. В Бабушкинском, Измайловском, Таганском парках и на других площадках пройдут показы фильмов, посвященных уникальной природе регионов России. В кинотеатрах "Молодежный", "Космос", "Тула" и "Спутник" состоится "Марафон сериалов".

В честь 80-летия со дня рождения режиссера Сергея Соловьева в кинотеатрах "Ангара", "Спутник" и "Молодежный" покажут его картины "Асса", "Станционный смотритель" и "Сто дней после детства". Традиционно для посетителей пройдут показы фильмов на 35-миллиметровой пленке. Их проведут в кинозале Российской государственной библиотеки. Посетителям представят картины "Я шагаю по Москве" и "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен".

Отдельную программу готовят для детей. Она будет представлена в "Туле", "Ангаре" и "Космосе".

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